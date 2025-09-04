Экипажи Су-25 разнесли опорный пункт ВСУ в зоне спецоперации

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского опорного пункта в зоне проведения специальной военной операции. Это сделали экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25.

Также удалось уничтожить неприятельскую пехоту, уточнили в российском оборонном ведомстве. Летчики применили неуправляемые авиационные ракеты. При этом пуски выполнялись с малых высот парами самолетов.

Нанеся удар, экипажи вернулись на аэродром. После этого самолеты подготовили к новому боевому вылету - регламентные работы по обслуживанию выполнили специалисты инженерно-технического состава.

Ранее сообщалось, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 сровнял с землей пункт украинских дроноводов в зоне спецоперации. Летчики применили авиационные бомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.