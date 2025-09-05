Аглая Тарасова попросила сделать судебный процесс закрытым

Российскую актрису Аглаю Тарасову завели в зал суда. Она ждет избрания меры пресечения. Об этом передает корреспондент «Звезды».

В зале суда актриса находится в солнечных очках, ее лицо также прикрывает капюшон. Она попросила сделать процесс закрытым, чтобы не раскрывалась личная информация. Суд ей в этом отказал.

Напомним, Тарасову задержали в московском аэропорту Домодедово.

Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств.

Возлюбленный Аглаи Тарасовой Антон Филипенко рассказал «Звезде», что не знал о ситуации с задержанием своей девушки. Она не отвечала на его звонки и сообщения. Филипенко также пытался узнать, что с ней происходит.