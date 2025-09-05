МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Аглая Тарасова попросила сделать судебный процесс закрытым

Заседание по делу началось сегодня в 14.30 в Домодедовском городском суде Московской области.
Дарья Ситникова 2025-09-05 16:50:40
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российскую актрису Аглаю Тарасову завели в зал суда. Она ждет избрания меры пресечения. Об этом передает корреспондент «Звезды».

В зале суда актриса находится в солнечных очках, ее лицо также прикрывает капюшон. Она попросила сделать процесс закрытым, чтобы не раскрывалась личная информация. Суд ей в этом отказал.

Напомним, Тарасову задержали в московском аэропорту Домодедово.

Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств.

Возлюбленный Аглаи Тарасовой Антон Филипенко рассказал «Звезде», что не знал о ситуации с задержанием своей девушки. Она не отвечала на его звонки и сообщения. Филипенко также пытался узнать, что с ней происходит.

#Задержание #суд #наш эксклюзив #аглая тарасова #мера пресечения
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Панцирь». Работа в период СВО
2
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
3
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
4
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
5
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
6
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
7
Воентех
8
«Военная приемка» в Беларуси
9
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
10
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 