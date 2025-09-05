МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Болгария отказалась отправлять своих военных на Украину

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности 26 стран отправить на Украину своих военных в качестве сил сдерживания.
Ян Брацкий 2025-09-05 01:53:44
© Фото: Kira Hofmann Photothek Media Lab Global Look Press

Болгария в ходит в так называемую коалицию желающих, но не собирается отправлять своих военных на Украину. Об этом на пресс-конференции заявил глава правительства страны Росен Желязков.

«Мы не будем отправлять войска на Украину, но предоставим тральщики и другие вспомогательные корабли, предоставим авиационную и другую необходимую инфраструктуру. Мы выполним свои обязательства в рамках решения нашего парламента», - цитирует ТАСС его слова.

Премьер-министр Болгарии уточнил, что его страна намерена построить черноморский центр безопасности в сотрудничестве с Турцией и Румынией.

Напомним, накануне в Париже состоялась встреча «коалиции желающих» - лидеров европейских стран, оказывающих военную и финансовую помощь киевскому режиму. Обсуждали послевоенное устройство Украины и обеспечение гарантий ее безопасности. Одним из способов является отправка военных.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран обязались разместить на территории Украины свои контингенты после прекращения огня. Еще несколько стран обдумывают эту возможность, уточнил Макрон.

Москва неоднократно заявляла о неприемлемости размещения каких-либо военных на территории Украины. Министр иностранных дел Сергей Лавров недавно заявил, что обсуждение любых гарантий  безопасности без учета мнения России - путь в никуда.

#Украина #макрон #Болгария #гарантии безопасности #коалиция желающих
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Панцирь». Работа в период СВО
2
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
3
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
4
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
5
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
6
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
7
Воентех
8
«Военная приемка» в Беларуси
9
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
10
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 