Болгария отказалась отправлять своих военных на Украину

Болгария в ходит в так называемую коалицию желающих, но не собирается отправлять своих военных на Украину. Об этом на пресс-конференции заявил глава правительства страны Росен Желязков.

«Мы не будем отправлять войска на Украину, но предоставим тральщики и другие вспомогательные корабли, предоставим авиационную и другую необходимую инфраструктуру. Мы выполним свои обязательства в рамках решения нашего парламента», - цитирует ТАСС его слова.

Премьер-министр Болгарии уточнил, что его страна намерена построить черноморский центр безопасности в сотрудничестве с Турцией и Румынией.

Напомним, накануне в Париже состоялась встреча «коалиции желающих» - лидеров европейских стран, оказывающих военную и финансовую помощь киевскому режиму. Обсуждали послевоенное устройство Украины и обеспечение гарантий ее безопасности. Одним из способов является отправка военных.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран обязались разместить на территории Украины свои контингенты после прекращения огня. Еще несколько стран обдумывают эту возможность, уточнил Макрон.

Москва неоднократно заявляла о неприемлемости размещения каких-либо военных на территории Украины. Министр иностранных дел Сергей Лавров недавно заявил, что обсуждение любых гарантий безопасности без учета мнения России - путь в никуда.