Офицер ВС США в отставке объяснил, для чего Трамп выложил фотографию с Путиным

Офицер ВС США в отставке, военный эксперт Станислав Крапивник рассказал в разговоре со «Звездой», для чего американский лидер Дональд Трамп выложил фотографию с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, вчера у главы Белого дома состоялся «горячий разговор» с европейскими лидерами, на котором он их обвинил в покупке российской нефти.

После этого Трамп разместил в своей социальной сети совместную фотографию с Путиным. На ней они смотрят в небо. Следующим постом президент США опубликовал группу самолетов - стратегический бомбардировщик B-2 в сопровождении истребителей ВВС США. Эта авиагруппа пролетала над президентами в момент, когда был сделан первый снимок.

«В первую очередь Трамп хочет победу в какой-то форме для себя», - сказал военный эксперт.

По его словам, европейцы всячески стараются показать, что их единственный путь - это продолжение боевых действий. Для этого им нужно, чтобы американцы были их стратегическим запасом, поддерживали их. Однако у Трампа нет большого желания.