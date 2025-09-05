МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российские войска освободили Марково в ДНР

Населенный пункт освобожден в результате решительных действий группировки войск «Юг».
2025-09-05 12:21:21
© Фото: Сергей Мирный, РИА Новости

Минобороны России сообщает об освобождении Марково на территории Донецкой Народной Республики.

По данным российского оборонного ведомства, установить контроль над населенным пунктом удалось благодаря активным и решительным действиям подразделений группировки войск «Юг».

В недельной сводке Минобороны о проведении специальной военной операции также говорится, что в период с 30 августа по 5 сентября ВС РФ нанесли массированный и четыре групповых удара, применив высокоточное оружие и ударные беспилотники. В результате удалось поразить предприятия ВПК Украины, объекты топливной, транспортной и портовой инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ, военные аэродромы, цеха производства и места хранения дронов большой дальности.

Также в течение недели удары наносились по арсеналам, пунктам временной дислокации ВСУ, националистов и иностранных наемников.

Кроме того, уничтожены пусковая установка РСЗО HIMARS и пусковая установка ЗРК Patriot.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ДНР #Донбасс #освобождение #спецоперация #Марково
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
2
«Панцирь». Работа в период СВО
3
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
4
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
5
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
6
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
7
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
8
Воентех
9
«Военная приемка» в Беларуси
10
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 