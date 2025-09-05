Российские войска освободили Марково в ДНР

Минобороны России сообщает об освобождении Марково на территории Донецкой Народной Республики.

По данным российского оборонного ведомства, установить контроль над населенным пунктом удалось благодаря активным и решительным действиям подразделений группировки войск «Юг».

В недельной сводке Минобороны о проведении специальной военной операции также говорится, что в период с 30 августа по 5 сентября ВС РФ нанесли массированный и четыре групповых удара, применив высокоточное оружие и ударные беспилотники. В результате удалось поразить предприятия ВПК Украины, объекты топливной, транспортной и портовой инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ, военные аэродромы, цеха производства и места хранения дронов большой дальности.

Также в течение недели удары наносились по арсеналам, пунктам временной дислокации ВСУ, националистов и иностранных наемников.

Кроме того, уничтожены пусковая установка РСЗО HIMARS и пусковая установка ЗРК Patriot.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.