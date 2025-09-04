В NASA рассказали, когда отправят первых астронавтов на Марс

Власти США планируют отправить пилотируемую миссию на Марс в начале 2030-х годов. Подобные планы анонсировал министр транспорта и по совместительству исполняющий обязанности главы NASA Шон Даффи.

Путь до красной планеты займет более полугода, уточнил он.

«Мы хотим добраться до Марса в начале 30-х годов, и это критически важно... Это будет более восьми месяцев полета на Марс, затем нужно будет остаться там, а затем вернуться», - сообщил он в интервью Fox News.

Для подготовки столь амбициозной и сложной с технической точки зрения миссии решающее значение будет иметь опыт полетов на Луну, уточнил Даффи.

Ранее глава Фонда прямых инвестиции Кирилл Дмитриев назвал реальной вероятность полета на Марс. По его мнению, осуществить подобный проект можно в кооперации с другими странами.

До этого президент Владимир Путин озвучил планы по освоению Луны и Марса. На встрече со студентами МГТУ имени Баумана глава государства назвал это грандиозной задачей.