Кирилл Дмитриев оценил реальность полета на Марс

Вероятность полета на Марс становится все более реальной. Таким мнением поделился глава Фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Это становится все более реальным», - написал он в соцсети Х.

Публикацию Дмитриев сопроводил видеороликом, на котором показан полет ракеты на Марс с участием представителей России, США и Саудовской Аравии.

Ранее президент Владимир Путин заявил о планах России по изучению Луны и Марса. На встрече со студентами МГТУ имени Баумана глава государства назвал экспедицию на красную планету грандиозной задачей.

Также российский лидер подчеркнул важность международной кооперации в космической сфере.

Незадолго до этого американский бизнесмен и владелец корпорации SpaceX Илон Маск заявил, что намерен направить деньги NASA на организацию полета людей на Марс. В этом он заручился поддержкой главы Белого дома Дональда Трампа.