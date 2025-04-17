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Кирилл Дмитриев оценил реальность полета на Марс

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев опубликовал в соцсети Х видеоролик с полетом ракеты на Марс при участии России, США и Саудовской Аравии.
Ян Брацкий 2025-04-17 02:30:33
© Фото: Jin Liwang, XinHua, Global Look Press

Вероятность полета на Марс становится все более реальной. Таким мнением поделился глава Фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Это становится все более реальным», - написал он в соцсети Х.

Публикацию Дмитриев сопроводил видеороликом, на котором показан полет ракеты на Марс с участием представителей России, США и Саудовской Аравии.

Ранее президент Владимир Путин заявил о планах России по изучению Луны и Марса. На встрече со студентами МГТУ имени Баумана глава государства назвал экспедицию на красную планету грандиозной задачей.

Также российский лидер подчеркнул важность международной кооперации в космической сфере.

Незадолго до этого американский бизнесмен и владелец корпорации SpaceX Илон Маск заявил, что намерен направить деньги NASA на организацию полета людей на Марс. В этом он заручился поддержкой главы Белого дома Дональда Трампа.

#Россия #космос #сша #Марс #Луна #РФПИ #Дмитриев
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