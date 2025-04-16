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Путин заявил о планах России изучать дальний космос, Луну и Марс

Путин выступил за продление программы создания аппаратов для изучения космической погоды студентами Бауманки.
Владимир Рубанов 2025-04-16 18:51:16
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Россия планирует изучать Луну и Марс, рассказал президент Владимир Путин на встрече со студентами МГТУ имени Баумана. Говоря об экспедиции на Марс, глава государства назвал это грандиозной задачей, отметив, что есть ряд вопросов, которые требуют решения.

«Первая проблема, которую надо решить, - длительное и безопасное пребывание человека в дальнем космосе. Во-вторых, нужно решить вопрос с новыми способами передачи информации», - сказал он.

Президент отметил, что внедрение студенческих проектов для исследования космоса важно, но они должны быть конкурентоспособны.

Путин выступил за продление программы создания аппаратов для изучения космической погоды студентами Бауманки.

Международная кооперация в космической сфере важна, подчеркнул российский лидер. По его словам, Россия активно взаимодействует с партнерами.

Европейские партнеры прекратили сотрудничество с Россией, но российское оборудование продолжает работать на их станциях. Например, европейцы используют российское оборудование для изучения Марса.

Несмотря ни на что, кооперация России и США в космической области продолжается, добавил президент. Путин сообщил о планах по сотрудничеству Москвы и Пекина в космической сфере.

Владимир Путин посетил МГТУ имени Баумана в Москве. В вузе он встретился со студентами и победителями грантового конкурса студенческих конструкторских бюро, а также осмотрел выставку разработок университета.

#в стране и мире #космос #Марс #Владимир Путин #Луна #МГТУ имени Баумана
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