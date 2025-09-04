Румыния отказалась отправлять войска на Украину

Румыния не будет отправлять свои войска на Украину. Об этом заявил румынский президент Никушор Дан.

«Многие из стран, которые находятся вблизи России, приняли то же решение, которое приняли и мы: не направлять людей на Украину после возможного прекращения огня», - привела его слова газета Adevărul.

Однако румынский президент отметил, что страна сохранит давление на Россию. Он призвал американского президента Дональда Трампа также участвовать в санкциях, которые могли бы быть последовательными и жестокими в отношении России.

«Соединенные Штаты также должны участвовать в вопросе санкций, которые могут быть последовательными и строгими в отношении России», - сказал румынский президент.

Сегодня на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что двадцать шесть стран обязались разместить на Украине после прекращения огня силы сдерживания.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что его страна не направит войска на Украину даже после окончания там боевых действий.