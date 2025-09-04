«Коалиция желающих, но не могущих»: в ГД дали оценку Макрону и союзникам

Президент Франции Эмманюэль Макрон своими заявлениями пытается продемонстрировать свою значимость. Кроме того, он соревнуется с Германией¸ которая занимает воинственную позицию. Такое мнение в беседе со «Звездой» выразил член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Макрон пытается показать свою значимость. Они такие "коалиции желающих, но не могущих". Я думаю, что это просто желание обозначить себя на политической карте мира, что вот есть такой Макрон», - сказал он.

Колесник поиронизировал с заявления Макрона о том, что якобы 26 стран пообещали разместить силы сдерживания на Украине после прекращения огня. Он отметил, что французский лидер пока что прославился только тем, что «его по физиономии нахлестали» на глазах у всего мира. Других достижений у него нет, считает депутат.

Кроме того, добавил Колесник, в «коалиции желающих» даже нет такого количества стран - тем более тех, которые готовы разместить свои войска.

Ранее Эмманюэль Макрон заявил, что лидеры 26 государств обязались разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже. И еще несколько стран обдумывают свою позицию, добавил президент Франции.