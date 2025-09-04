МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Макрону отказали в визите в Израиль

Отношения Парижа и Тель-Авива переживают не лучшие времена из-за планов Эммануэля Макрона признать государство Палестина.
Ян Брацкий 2025-09-04 01:09:28
© Фото: Kay Nietfeld dpa Global Look Press

Президенту Франции Эммануэлю Макрону отказали в визите в Израиль. Решение принял лично премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

«В нынешних условиях такая поездка нежелательна», - цитирует главу израильского правительства издание Le Figaro.

Отношения Франции и Израиля переживают не лучшие времена из-за планов официального Парижа признать государство Палестина.

Тель-Авив на это отреагировал резко. Нетаньяху обвинил Макрона в антисемитизме, умиротворении и поддержке терроризма. По его мнению, палестинское государство может стать плацдармом для уничтожения Израиля.

Макрон обвинения израильского премьера отверг и назвал их оскорблением не только его самого, но и всей Франции.

