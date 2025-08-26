Макрон назвал «оскорблением всей Франции» обвинения Нетаньяху

Президент Франции Эмманюэль Макрон направил письмо премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, в котором счел обвинения Парижа в разжигании антисемитизма оскорблением для всей страны, сообщила газета Le Monde.

В ответ на послание Нетаньяху, где тот упрекал Макрона в поддержке антисемитизма из-за намерения признать Палестину и ссылался на антисемитские инциденты во Франции, якобы связанные с ее политикой, французский лидер выразил недовольство. Он отметил, что израильский премьер обнародовал свое письмо в СМИ, не дав Макрону возможности ознакомиться с ним, и подчеркнул, что считает такой подход нарушением элементарной вежливости, добавив, что его ответ также будет опубликован для прозрачности диалога.

Макрон упрекнул Нетаньяху в использовании термина «антисемитизм» для политических манипуляций и напомнил о мерах, принятых Францией при его руководстве для защиты еврейского населения и борьбы с антисемитизмом. Он также подтвердил приверженность Парижа безопасности Израиля, заявив, что обвинения в бездействии перед лицом антисемитизма, с которым Франция активно борется, недопустимы и оскорбляют всю страну.

В свою очередь, Макрон отверг связь между памятью о Холокосте и действиями Израиля в секторе Газа и на палестинских территориях. Он опроверг утверждения Нетаньяху, что признание Палестины равнозначно поддержке ХАМАС, и охарактеризовал военные действия Израиля как разрушительные не только для Газы, но для самого Израиля и региона в целом.

Ситуацию в Газе он назвал гуманитарной катастрофой, предупредив, что исход палестинцев с этих территорий, помимо морального позора, создаст долгосрочные угрозы для региональной и международной безопасности.

Ранее Нетаньяху обвинил Макрона и правительство Франции в антисемитизме за намерение признать государство Палестина.