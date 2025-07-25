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Нетаньяху осудил Макрона за слова о признании Палестины

Решение Франции поощряет террор и грозит созданием очередного иранского марионеточного государства, заявил Нетаньяху.
Виктория Бокий 2025-07-25 01:11:21
© Фото: Shawn Thew, Pool via CNP, Keystone Press Agency, Globallookpress

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил решение президента Франции Эммануэля Макрона признать Палестину. Об этом израильский премьер написал на своей странице в соцсети X.

Кроме того, Нетаньяху заявил, что решение Франции поощряет террор и грозит созданием очередного иранского марионеточного государства.

«Мы решительно осуждаем решение президента Макрона признать палестинское государство рядом с Тель-Авивом после трагедии 7 октября (2024 года. – Прим.ред.). Такой шаг поощряет террор и грозит созданием еще одного иранского марионеточного государства, подобно тому, как это произошло с Газой», - говорится в сообщении.

Премьер Израиля добавил, что палестинское государство может стать плацдармом для уничтожения Израиля.

«Давайте проясним: палестинцы не стремятся к государству рядом с Израилем, они стремятся к государству вместо Израиля», - подчеркнул он.

Напомним, что Макрон объявил, что Франция признает Палестину. Он также отметил, что торжественно объявит об этом на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.

Ранее сообщалось, что французский лидер давил на британского премьера Кира Стармера в вопросе признания Палестины как государства.

#Франция #Израиль #эммануэль макрон #Биньямин Нетаньяху #палестина
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