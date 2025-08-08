В МИД Венесуэлы ответили на заявление США о награде за арест Мадуро

Заявление генпрокурора США Пэм Бонди о награде в 50 миллионов долларов за информацию о президенте Венесуэлы Николасе Мадуро, которая поможет Вашингтону арестовать его, является цирком. Об этом заявил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль в своем Telegram-канале.

Он добавил, что подобные заявления - отчаянная попытка США отвлечь внимание от своих внутренних проблем, а также являются «жалкой наградой» Пэм Бонди.

Кроме того, Хиль отметил, что такие слова от США поступают в тот самый момент, когда в Венесуэле разоблачают американские «террористические заговоры».

«Жалкая "награда" Памелы Бонди - самая нелепая дымовая завеса из всех, что мы видели. Пока мы разоблачаем террористические заговоры, организуемые из ее страны, эта дама устраивает медийный цирк, чтобы угодить побежденным ультраправым Венесуэлы», - говорится в сообщении министра.

Дипломат подчеркнул, что его страну не удивляют заявления Бонди, так как она «погрязла в скандалах с политическими услугами».

«Нас это не удивляет, учитывая, от кого исходит. От той самой, что обещала несуществующий "секретный список" Эпштейна и погрязла в скандалах с политическими услугами», - заключил Хиль.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты предлагают 50 миллионов долларов в качестве награды за информацию, которая поможет арестовать президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В минюсте США считают Мадуро ответственным за поставки наркотиков в страну.