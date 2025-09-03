Учительница из Беслана рассказала, как чувствует себя спустя 21 год теракта

В Беслане в небо выпустили белые шары в память о жертвах чудовищного теракта в школе, который произошел в 2004 году. Учитель истории школы №1, руководитель школьного музея Надежда Гуриева рассказала «Звезде», как ощущается трагедия более 20 лет спустя.

«Время не лечит. В чем-то привыкаешь с этим жить, меняются взгляды на то, что произошло. Понимание меняется у наших детей, которые были заложниками. Я была со всей семьей, у меня осталась одна дочь. А старшие погибли двое. Сын и дочка»,- рассказала девушка.

В трагедии погибли 334 человека, большая часть из них - дети. Сегодня в регионе проходит третий день траурных мероприятий.

В спортзале первой школы зажгли свечи. Неравнодушные продолжают нести туда цветы и бутылки с водой. Ведь боевики даже не давали заложникам пить.

Также сотни людей прошли с портретами погибших к мемориальному кладбищу «Город Ангелов» и возложили венки.

Ровно 21 год назад силовики захватили школу в Беслане. Террористы захватили 1 128 заложников, удерживали их почти три дня в спортзале. В результате теракта погибли 334 человека.

Жительница Беслана рассказала «Звезде» о разговоре с дочерью накануне теракта. В тот день она в первый раз не пошла провожать ребенка в школу и потеряла его. Спустя 20 лет женщина до сих пор помнит трагические события по минутам.