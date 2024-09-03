Жительница Беслана рассказала о разговоре с дочерью перед терактом

Жительница Беслана Марина Пак, потерявшая дочь в страшном теракте 2004 года, рассказала «Звезде» о том роковом дне, когда террористы захватили школу.

«Я всегда ребенка водила 1 сентября в школу сама. Потому что многих учителей я знала, класс у нас собрался большой. Поэтому я принимала активное участие. Дочери моей тоже нравилось. В тот день я не пошла первый раз. Это был шестой класс, девочки повзрослели, им хотелось самостоятельности. И они договорились, что ни одна мама с ними не придет», - вспомнила Марина Пак.

Отпустив 12-летнюю дочь одну, женщина занялась своими делами. Но вскоре во двор забежали дети, которым удалось сбежать из школы. Они рассказали о террористах, захвативших заложников на торжественной линейке.

«Я услышала непрерывный звук, когда стреляют из автомата. Мне показалось, что это фейерверк. Завуч всегда очень интересные мероприятия готовила, и мы подумали, что это очередной ее замысел. На самом деле это был захват. Мы в чем были побежали туда. Я минуты за две добежала, а там уже все было оцеплено, и нас не пустили», - рассказала Марина.

Спустя 20 лет она до сих пор помнит те трагические события по минутам. Все эти годы чувство горечи и потери не отпускает ее.

«Был момент, когда я отказывалась говорить об этом. Но сегодня я поняла, что если мы замолчим - Беслан забудут. Я с первых дней говорила, что это трагедия не только нашего города и республики, это трагедия всего человечества. Только жестокость, безразличие и жажда чего-то нечеловеческого могли привести к такому. Я понимаю, что Беслан был началом разрушительного процесса, который происходит в сознании людей. Если мы замолчим, то мы будем обречены на что-то страшное. Это наш долг - говорить об этом», - заключила Марина Пак.

Напомним, теракт в Беслане произошел 1 сентября 2004 года. Тогда боевики Шамиля Басаева ворвались в здание школы и захватили более 1 100 заложников - детей, родителей и педагогов. Преступники удерживали их в спортзале школы трое суток. На третий день силы спецопераций пошли на штурм. В результате перестрелки погибли 334 человека, почти 800 пострадали. Одного из террористов удалось взять живым - сейчас он отбывает пожизненный срок. В память о жертвах теракта в Северной Осетии учебный год начинается 4 сентября.

А 3 сентября ежегодно отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Он был установлен федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон "О днях воинской славы (победных днях) России"» от 21 июля 2005 года.