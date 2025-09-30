МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Депутат Цырдя: ЕС открыто вмешивается во внутреннюю политику Молдавии

Выборы в республике всегда фальсифицировались, и этот год - не исключение, отметил Богдан Цырдя.
Гоар Хачатурян 2025-09-30 09:07:49
© Фото: Nicholas Muller, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Европейские чиновники не могли возмущаться тем, как протекали парламентские выборы в Молдавии, потому что они сами этим управляли. Так, глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о том, что ЕС внимательно наблюдает за выборами. Но эта самая декларация есть внешнее вмешательство в избирательный процесс. Такое мнение выразил депутат парламента Республики Молдова Богдан Цырдя в эфире программы «Между тем» с Наталией Метлиной на «Звезде».

«Здесь налицо - открытое вмешательство. Ты (речь идет о Кае Каллас. - Прим. ред.) открыто говоришь, что отправила две европейские команды на деньги Евросоюза, чтобы они боролись с оппозицией», - сказал он.

Кроме того, проевропейские партии с 2009 года «толкают дичь» о том, что выборы имеют историческое значение, поскольку на карту поставлена не только судьба Молдавии, но и судьба всей Европы, отметил депутат.

Однако выборы в республике всегда фальсифицировались, и этот год - не исключение. Доказательство тому - снятие с избирательного процесса умеренно пророссийских партий. Часть из них не зарегистрировали изначально, часть вычеркнули из списка накануне и в день самих выборов, уточнил Цырдя.

«Одну треть не зарегистрировали, другую треть зарегистрировали, но сняли, третью треть партий, которые участвовали в выборах, просто запугали обысками и арестами лидеров», - объяснил депутат.

Напомним, в воскресенье прошли парламентские выборы в Молдавии. По итогам правящая партия Майи Санду «Действие и солидарность» набрала большинство голосов.

Лидер молдавского политического блока «Победа» Илан Шор в эфире программы «Между тем» в свою очередь заявил о том, что молдавская оппозиция не будет мириться с итогами выборов и будет их оспаривать.

#Молдавия #Выборы #ЕС #Майя Санду #наш эксклюзив #партия #вмешательство #Парламентские выборы
