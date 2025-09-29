МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ЦИК Молдавии: правящая ПДС сохранит парламентское большинство

Оппозиция республики, по подсчетам ЦИК, получает 48 из 101 депутатского мандата.
Сергей Дьячкин 2025-09-29 06:47:33
© Фото: Nicholas Muller, Keystone Press Agency, Globallookpress

Правящая в Молдавии проевропейская ПДС потеряет десять мандатов в парламенте. При этом за ней останется парламентское большинство. Это следует из данных ЦИК республики после подсчета 99,03% протоколов.

Молдавская оппозиция получает 48 из 101 депутатского мандата в парламенте страны.

Ранее сообщалось, что правящая ПДС за счет участков за рубежом набирает 49,70% после обработки 98,42% протоколов. При этом решающее влияние на итоговый результат оказали данные с участков за границей. Зарубежная диаспора традиционно голосует за проевропейских политиков.

Бывший президент Молдавии Игорь Додон, один из лидеров оппозиции, считает, что на выборах за границей были нарушения. Он собирается провести мирную акцию протеста 29 сентября в центре Кишинева. Додон пригласил все оппозиционные партии присоединиться к нему.

До этого поступали сообщения, что власти Молдавии сделали все, чтобы пророссийское население республики не имело ни малейшей возможности взять верх в голосовании. Тысячи людей так и не смогли отдать свой голос.

#Молдавия #Выборы #голосование #Европа #Приднестровье #Парламент
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 