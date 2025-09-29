Правящая в Молдавии проевропейская ПДС потеряет десять мандатов в парламенте. При этом за ней останется парламентское большинство. Это следует из данных ЦИК республики после подсчета 99,03% протоколов.

Молдавская оппозиция получает 48 из 101 депутатского мандата в парламенте страны.

Ранее сообщалось, что правящая ПДС за счет участков за рубежом набирает 49,70% после обработки 98,42% протоколов. При этом решающее влияние на итоговый результат оказали данные с участков за границей. Зарубежная диаспора традиционно голосует за проевропейских политиков.

Бывший президент Молдавии Игорь Додон, один из лидеров оппозиции, считает, что на выборах за границей были нарушения. Он собирается провести мирную акцию протеста 29 сентября в центре Кишинева. Додон пригласил все оппозиционные партии присоединиться к нему.

До этого поступали сообщения, что власти Молдавии сделали все, чтобы пророссийское население республики не имело ни малейшей возможности взять верх в голосовании. Тысячи людей так и не смогли отдать свой голос.