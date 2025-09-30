МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Илан Шор назвал причины «успеха» правящей партии на выборах в Молдавии

Лидер молдавского политического блока Илан Шор считает итоги выборов результатом тотальной узурпации власти при поддержке западных сил.
Ян Брацкий 2025-09-30 07:02:06
© Фото: IMAGOFotostand Nieweler, www.imago-images.de, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Молдавская оппозиция не намерена мириться с итогами парламентских выборов в стране и будет оспаривать их итоги. Об этом в студии программы Наталии Метлиной «Между тем» заявил лидер молдавского политического блока «Победа» Илан Шор.

«Мы будем оспаривать итоги выборов, мы понимаем, что они были сфальсифицированы. Были большие вбросы на европейских участках. Полученный результат - это махинация. Я не говорю уже о том, что выборы были нечестными. Как минимум потому, что к ним не допустили целый ряд политических партий», - объяснил Шор.

В подтверждение своих слов политик рассказал о ситуации в стране в последние полгода, в течение которых официальный Кишинев устроил настоящую травлю политических оппонентов.

«Последние полгода сопровождались обысками, арестами, ну а за минувшие две недели власти провели сотни арестов и тысячи обысков. Людей запугивали, чтобы они не вышли на голосование. Это не выборы, а назначения. Европейские владельцы Молдавии ведут ее туда, куда им удобно, чтобы можно было развязать войну», - уверен политик.

С его слов, сейчас в стране делается все для того, чтобы усилить отток населения. Жизнь молдаван за последнее время ухудшилась в разы. Растут цены на продукты, услуги ЖКХ, государственный долг увеличился в несколько раз.

«Самое главное, что мы видим - это тотальная узурпация власти при поддержке западных сил», - констатировал лидер политического блока «Победа».

Парламентские выборы в Молдавии состоялись в минувшее воскресенье, а накануне национальный ЦИК опубликовал их окончательные итоги. Правящая проевропейская партия Майи Санду «Действие и солидарность» набрала 50,2% голосов, а оппозиционные партии - 49,8%.

#Молдавия #Выборы #голосование #ЕС #оппозиция #илан шор #наш эксклюзив
