В Генштабе рассказали, кто получит электронные повестки осенью

Призванные на военную службу осенью срочники не будут направлены для выполнения задач СВО. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью «Красной звезде».

Он напомнил, что служба в армии по призыву длится один год. Отслужившие свой срок этой осенью будут уволены и направлены домой.

В этот призыв на военную службу пойдут 135 тысяч человек. Призывные кампании в Москве проходят на базе Единого пункта призыва. Молодым людям призывного возраста в Марий Эл, Рязанской, Сахалинской областях и в столице направят только электронные повестки.

Бурдинский отметил, что решение о призыве действительно в течение года. Имеют право на освобождение люди, которые воевали не меньше полугода в добровольческих отрядах или служили в армии Донецкой и Луганской Народных Республик с 11 мая 2014 года.

Представитель Генштаба отметил, что более 50% призывников имеют профессиональное образование. Кроме того, он отметил, что зарплаты работников комиссариатов были существенно увеличены в этом году.

Ранее Владимир Путин подписал указ о проведении осеннего призыва на службу. Позже Андрей Белоусов подписал соответствующий приказ. В Генштабе заявляли, что в случае неявки призывника в течение 20 календарных дней к нему применят ограничительные меры.