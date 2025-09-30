Белоусов подписал приказ об осеннем призыве срочников на службу

Министр обороны России Андрей Белоусов подписал приказ о призыве в октябре-декабре 2025 года и увольнении с военной службы. Документ подписан для реализации соответствующего указа президента.

Командующим округами, военкомам совместно с властями субъектов РФ и местного самоуправления приказано организовать призыв на военную службу граждан 18-30 лет, не находящихся в запасе, в соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ.

Кроме того, надлежит уволить солдат, матросов, сержантов и старшин с истекшим сроком службы по призыву. Приказ будет объявлен во всех подразделениях.

Ранее Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на срочную военную службу. Призывные мероприятия начнутся 1 октября, планируется направить в армию 135 тысяч срочников.

В Генштабе заверили, что набранные осенью 2025 года призывники будут служить только на территории России. Кроме того, для осенних призывников не изменится срок службы. Он составит, как и ранее, 12 месяцев.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.