МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Белоусов подписал приказ об осеннем призыве срочников на службу

Будут уволены солдаты, матросы, сержанты и старшины с истекшим сроком службы по призыву.
2025-09-30 00:45:22
© Фото: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов подписал приказ о призыве в октябре-декабре 2025 года и увольнении с военной службы. Документ подписан для реализации соответствующего указа президента.

Командующим округами, военкомам совместно с властями субъектов РФ и местного самоуправления приказано организовать призыв на военную службу граждан 18-30 лет, не находящихся в запасе, в соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ.

Кроме того, надлежит уволить солдат, матросов, сержантов и старшин с истекшим сроком службы по призыву. Приказ будет объявлен во всех подразделениях.

Ранее Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на срочную военную службу. Призывные мероприятия начнутся 1 октября, планируется направить в армию 135 тысяч срочников.

В Генштабе заверили, что набранные осенью 2025 года призывники будут служить только на территории России. Кроме того, для осенних призывников не изменится срок службы. Он составит, как и ранее, 12 месяцев.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #срочная служба #Осенний призыв #Андрей Белоусов #военные комиссариаты #приказ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 