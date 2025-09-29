Путин подписал указ об осеннем призыве на срочную военную службу

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении осеннего призыва на военную службу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, с 1 октября по 31 декабря 2025 года на военную службу будут призваны 135 тысяч граждан в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву в соответствии с федеральным законодательством.

Указ также предусматривает увольнение в запас солдат, матросов, сержантов и старшин, срок службы по призыву которых истек.

При этом уже в следующем году привычная система весеннего и осеннего призывов может быть заменена круглогодичной. В Госдуме рассматривается законопроект, согласно которому призыв будет действовать с 1 января по 31 декабря. Однако реальные сроки отправки новобранцев в войска останутся прежними и будут совпадать с нынешними весенними и осенними периодами.