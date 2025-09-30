МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Вершинин и вице-президент Палестины обсудили прекращение огня в Газе

Владимир Рубанов 2025-09-30 23:48:39
© Фото: МИД России

Состоялся телефонный разговор между замминистра иностранных дел России Сергеем Вершининым и вице-президентом Государства Палестина Хусейном Шейхом. Об этом сообщили в МИД.

Разговор прошел 30 сентября. Стороны обсудили развитие ситуации на палестинских территориях, и главным образом - перспективы прекращения боевых действий в секторе Газа.

Вершинин подчеркнул, что Москва поддерживает любые шаги, которые поспособствуют прекращению кровопролития в Газе. Кроме того, он выразил надежду на успешную реализацию новой американской инициативы. Она должна обеспечить устойчивое перемирие, освобождение заложников и поставки гуманитарной помощи, говорится в сообщении.

Россия подтвердила свою неизменную позицию о безальтернативности комплексного решения палестинской проблемы. Оно должно основываться на международно-правовой основе, отметили во внешнеполитическом ведомстве. Такое решение должно включать создание независимого Государства Палестина, сосуществующего в мире и согласии с Израилем.

Ранее Белый дом опубликовал план президента Трампа по завершению конфликта в Газе. Он предполагает немедленное прекращение огня и вывод израильских войск, а также заморозку боевых действий в обмен на освобождение заложников.

Этот документ получил широкую поддержку на Ближнем Востоке и в Европе. Израиль выразил согласие принять его. Палестинская группировка ХАМАС тоже склоняется к тому, чтобы принять план, сообщил источник CBS News. По его данным, ответ будет отправлен 1 октября египетским и катарским посредникам.

#сша #Дональд Трамп #сектор Газа #МИД России #палестина #телефонный разговор #урегулирование #Сергей Вершинин
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 