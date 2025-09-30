Вершинин и вице-президент Палестины обсудили прекращение огня в Газе

Состоялся телефонный разговор между замминистра иностранных дел России Сергеем Вершининым и вице-президентом Государства Палестина Хусейном Шейхом. Об этом сообщили в МИД.

Разговор прошел 30 сентября. Стороны обсудили развитие ситуации на палестинских территориях, и главным образом - перспективы прекращения боевых действий в секторе Газа.

Вершинин подчеркнул, что Москва поддерживает любые шаги, которые поспособствуют прекращению кровопролития в Газе. Кроме того, он выразил надежду на успешную реализацию новой американской инициативы. Она должна обеспечить устойчивое перемирие, освобождение заложников и поставки гуманитарной помощи, говорится в сообщении.

Россия подтвердила свою неизменную позицию о безальтернативности комплексного решения палестинской проблемы. Оно должно основываться на международно-правовой основе, отметили во внешнеполитическом ведомстве. Такое решение должно включать создание независимого Государства Палестина, сосуществующего в мире и согласии с Израилем.

Ранее Белый дом опубликовал план президента Трампа по завершению конфликта в Газе. Он предполагает немедленное прекращение огня и вывод израильских войск, а также заморозку боевых действий в обмен на освобождение заложников.

Этот документ получил широкую поддержку на Ближнем Востоке и в Европе. Израиль выразил согласие принять его. Палестинская группировка ХАМАС тоже склоняется к тому, чтобы принять план, сообщил источник CBS News. По его данным, ответ будет отправлен 1 октября египетским и катарским посредникам.