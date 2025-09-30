МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп не исключил вероятности шатдауна в США

В Палате представителей США назвали возможную приостановку работы федерального правительства катастрофой для Америки.
Виктория Бокий 2025-09-30 21:47:07
© Фото: CNP AdMedia, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп заявил, что нельзя считать временное прекращение работы федерального правительства неизбежным, но и исключать вероятность шатдауна не стоит. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.

Шатдаун (Government shutdown) - приостановка работы федерального правительства США. Она происходит, когда американский Конгресс не может согласовать финансирование деятельности государственных органов. В это время парализуется работа сотен тысяч сотрудников.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс допустил возможность шатдауна, если не получится договориться с демократами о финансировании здравоохранения в обмен на сохранение работы правительства.

В Палате представителей США назвали возможную приостановку работы федерального правительства катастрофой для Америки.

Несколько дней назад Белый дом поручил федеральным агентствам подготовить план по сокращению штата на фоне предстоящего шатдауна 1 октября. Так, административно-бюджетное управление администрации США направило поручения составить план сокращения сотрудников на случай многочисленных увольнений во время возможного закрытия правительства.

