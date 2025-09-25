МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Politico: в США начали готовиться к шатдауну

В этом году ведомствам поручили продумать список сотрудников на увольнение на случай шатдауна, а не отправки их в отпуск, как это было прежде.
Дарина Криц 2025-09-25 07:45:19
© Фото: Valerie Plesch, dpa, Global Look Press

В Белом доме поручили федеральным агентствам подготовить план по сокращению штата на фоне предстоящего 1 октября шатдауна. Так, административно-бюджетное управление администрации США направило поручения составить план сокращения сотрудников на случай многочисленных увольнений во время возможного закрытия правительства.

Уточняется, что увольнения могут коснуться работников, которые задействованы в программах и проектах, продолжение которых по закону не требуется. Об этом пишет издание Politico.

Также говорится, что в этом году Белый дом придерживается иного подхода, когда сотрудников федеральных ведомств увольняют и сокращают ставки в штатном расписании, а не отправляют в отпуск во время шатдауна.

Напомним, шатдаун (Government shutdown) - это приостановка работы федерального правительства Соединенных Штатов. Она происходит, когда Конгресс США не может согласовать финансирование деятельности государственных органов. В это время парализуется работа сотен тысяч сотрудников.

#в стране и мире #сша #Белый дом #шатдаун #массовые увольнения
