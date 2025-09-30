Вэнс заявил, что США ждет шатдаун из-за разногласий с демократами

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прямо заявил, что, по его мнению, произойдет приостановка работы правительства, поскольку сохраняется тупиковая ситуация в вопросе о том, как сохранить финансирование.

«Думаю, нас ждет остановка работы правительства, потому что демократы не пойдут на правильный путь. Надеюсь, они передумают, но посмотрим», - сказал Вэнс.

Вице-президент возложил вину на демократов за требование переговоров о финансировании здравоохранения в обмен на сохранение работы правительства.

«Если они хотят поговорить о том, как исправить американскую политику здравоохранения, давайте это сделаем. Давайте работать над этим вместе и делать это в контексте открытого правительства, предоставляющего основные услуги американскому народу», - отметил Вэнс.

По его словам, стремление демократов увязать эти два вопроса показывает, «насколько неразумна их позиция».

Ранее президент США Дональд Трамп допустил приостановку работы правительства из-за того, что проект его финансирования был отклонен сенатом. В Палате представителей США назвали такой сценарий катастрофой для Америки.

Федеральным ведомствам поручили продумать список сотрудников на увольнение на случай шатдауна, а не отправки их в отпуск, как это было прежде.