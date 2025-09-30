Недавно прошедшие парламентские выборы в Молдавии - жульнические. Это поразительно, как можно так откровенно манипулировать голосами избирателей. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на полях XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Даже с этими манипуляциями оппозиция патриотическая набрала внутри Молдавии больше, чем партия Майи Санду (президент Молдавии. - Прим. ред.)», - сказал он.

При всех этих махинациях - перекрытие моста в Приднестровье, объявление карантина и т. д. - результат показательный, отметил Лавров.

Депутат парламента Республики Молдова Богдан Цырдя в эфире программы «Между тем» на «Звезде» поделился мнением о том, что ЕС во главе с верховным представителем Евросоюза по внешней политике Каей Каллас открыто вмешивается во внутреннюю политику страны.

Кроме того, лидер молдавского политического блока «Победа» Илан Шор заявил о том, что молдавская оппозиция не станет мириться с итогами выборов и оспорит их.