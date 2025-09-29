МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В ХАМАС отреагировали на «план Трампа» по сектору Газа

Предложение Трампа предполагает немедленное прекращение конфликта и вывод израильских войск.
Екатерина Пономарева 2025-09-29 23:24:12
© Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP, Global Look Press

Палестинское движение «ХАМАС» еще не получило письменный план президента США Дональда Трампа по урегулированию военного конфликта в Секторе Газа. Об этом сообщил представитель движения Махмуд Мардави.

«Ни мы, ни какая-либо другая палестинская сторона еще не получили план Трампа», - заявил он телеканалу Al Jazeera.

Сегодня Белый дом опубликовал план по демилитаризации территории в Секторе Газа и уничтожении террористической инфраструктуры. Также согласно плану при согласии обеих сторон война прекратится и войска будут выведены с территории.

План Трампа состоит из 20 пунктов. После его подписания в Газу немедленно поступит международная гуманитарная помощь, включая восстановление инфраструктуры.

#сша #сектор Газа #ХАМАС #план трампа
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 