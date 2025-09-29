В ХАМАС отреагировали на «план Трампа» по сектору Газа

Палестинское движение «ХАМАС» еще не получило письменный план президента США Дональда Трампа по урегулированию военного конфликта в Секторе Газа. Об этом сообщил представитель движения Махмуд Мардави.

«Ни мы, ни какая-либо другая палестинская сторона еще не получили план Трампа», - заявил он телеканалу Al Jazeera.

Сегодня Белый дом опубликовал план по демилитаризации территории в Секторе Газа и уничтожении террористической инфраструктуры. Также согласно плану при согласии обеих сторон война прекратится и войска будут выведены с территории.

План Трампа состоит из 20 пунктов. После его подписания в Газу немедленно поступит международная гуманитарная помощь, включая восстановление инфраструктуры.