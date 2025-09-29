Трамп заявил, что арабские страны обязались разоружить ХАМАС

Президент США Дональд Трамп заявил, что арабские и мусульманские страны пообещали демилитаризировать движение ХАМАС в секторе Газа. По словам американского лидера, эти действия будут совершены в рамках мирного плана.
«Арабские и мусульманские страны пообещали разоружить ХАМАС и все другие террористические организации в Газе», — сказал Трамп.
Глава Белого дома добавил, что урегулирование конфликта в Газе должно стать частью «более широкого мира на Ближнем Востоке».
Ранее Дональд Трамп назвал глупостью признание государственности Палестины. О признании государства заявили многие страны, в числе которых союзники США.
