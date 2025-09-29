В Кремле заявили, что Киев не дает сигналов о готовности к переговорам

Украина до сих пор не ответила на предложение России о создании трех рабочих групп. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, динамики в вопросе возможности возобновления переговоров между делегациями России и Украины нет, и не по вине РФ.

«Наши предложения по трем группам тоже остались без ответа», - добавил Песков.

В июле в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле Россия предложила Украине создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов. Работа предложенных групп предполагалась в онлайн-формате.

Как передает помощник президента РФ Владимир Мединский, Киев после переговоров решил рассмотреть это предложение. В сентябре Москва заявила, что переговоры с Украиной встали на паузу.

С каждым днем отказа от переговоров позиции Украины будут только ухудшаться, подчеркнул представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин пригласил главу киевского режима Владимира Зеленского в Москву на переговоры. Он заявил, что обеспечит безопасность в столице России всей украинской делегации. Однако, Зеленский отказался от переговоров в Москве.