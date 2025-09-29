МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Кремле заявили, что Киев не дает сигналов о готовности к переговорам

На переговорах в Стамбуле Россия предложила Украине создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов.
Екатерина Пономарева 2025-09-29 05:18:13
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Украина до сих пор не ответила на предложение России о создании трех рабочих групп. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, динамики в вопросе возможности возобновления переговоров между делегациями России и Украины нет, и не по вине РФ. 

«Наши предложения по трем группам тоже остались без ответа», - добавил Песков.

В июле в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле Россия предложила Украине создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов. Работа предложенных групп предполагалась в онлайн-формате.

Как передает помощник президента РФ Владимир Мединский, Киев после переговоров решил рассмотреть это предложение. В сентябре Москва заявила, что переговоры с Украиной встали на паузу.

С каждым днем отказа от переговоров позиции Украины будут только ухудшаться, подчеркнул представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин пригласил главу киевского режима Владимира Зеленского в Москву на переговоры. Он заявил, что обеспечит безопасность в столице России всей украинской делегации. Однако, Зеленский отказался от переговоров в Москве.

#Москва #Украина #Зеленский #Киев #переговоры
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 