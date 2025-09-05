Песков: Путин пригласил Зеленского в Москву поговорить, а не капитулировать

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин пригласил украинского лидера Владимира Зеленского в Москву с целью поговорить, а не капитулировать. Об этом политик сообщил ТАСС.

«В украинском урегулировании виден свет в конце тоннеля», - поделился государственный советник.

Также Песков добавил, что сейчас нельзя загадывать о сроках завершения вооруженного украинского кризиса. По его мнению, Россия будет делать все необходимое для обеспечения безопасности своей страны.

Напомним, Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия заинтересована в продолжении переговоров с украинской стороной. Все, что может обсуждаться в рамках поиска возможностей урегулирования конфликта с Украиной, должно обсуждаться в дискретном режиме.