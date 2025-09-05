МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Песков: Путин пригласил Зеленского в Москву поговорить, а не капитулировать

По мнению политика, Россия делает все необходимое для обеспечения безопасности.
Екатерина Пономарева 2025-09-05 07:14:46
© Фото: Roman Naumov, Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин пригласил украинского лидера Владимира Зеленского в Москву с целью поговорить, а не капитулировать. Об этом политик сообщил ТАСС.

«В украинском урегулировании виден свет в конце тоннеля», - поделился государственный советник.

Также Песков добавил, что сейчас нельзя загадывать о сроках завершения вооруженного украинского кризиса. По его мнению, Россия будет делать все необходимое для обеспечения безопасности своей страны.

Напомним, Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия заинтересована в продолжении переговоров с украинской стороной. Все, что может обсуждаться в рамках поиска возможностей урегулирования конфликта с Украиной, должно обсуждаться в дискретном режиме.

#Россия #Украина #Зеленский #Песков
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Панцирь». Работа в период СВО
2
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
3
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
4
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
5
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
6
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
7
Воентех
8
«Военная приемка» в Беларуси
9
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
10
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 