Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Кировска в ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и военнослужащих 67-й мотострелковой дивизии с успешным освобождением населенного пункта Кировск в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России.
«В суровых испытаниях военнослужащие соединения ежедневно проявляют высокий профессионализм и беззаветную преданность воинскому долгу, храня верность Отечеству и военной присяге», – сказано в телеграмме Министра обороны РФ.
Белоусов подчеркнул, что благодаря смелым и решительным действиям дивизия уверенно продвигается вперед, улучшая положение наших войск. Стойкость и самоотверженность воинов-мотострелков - истинный пример героизма для подрастающего поколения, отметил глава российского оборонного ведомства.
Также глава МО РФ поблагодарил военнослужащих дивизии за мужество, отвагу и целеустремленность, проявленные в боях, а также пожелал им крепкого здоровья, боевых успехов и несгибаемой воли.
Ранее сообщалось, что министр обороны России поздравил российских военнослужащих с освобождением населенного пункта Шандриголово в Донецкой Народной Республике.
Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.
