Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Кировска в ДНР

Стойкость и самоотверженность воинов-мотострелков - истинный пример героизма для подрастающего поколения, отметил глава российского оборонного ведомства.
2025-09-29 20:52:24
© Фото: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и военнослужащих 67-й мотострелковой дивизии с успешным освобождением населенного пункта Кировск в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России.

«В суровых испытаниях военнослужащие соединения ежедневно проявляют высокий профессионализм и беззаветную преданность воинскому долгу, храня верность Отечеству и военной присяге», – сказано в телеграмме Министра обороны РФ.

Белоусов подчеркнул, что благодаря смелым и решительным действиям дивизия уверенно продвигается вперед, улучшая положение наших войск. Стойкость и самоотверженность воинов-мотострелков - истинный пример героизма для подрастающего поколения, отметил глава российского оборонного ведомства.

Также глава МО РФ поблагодарил военнослужащих дивизии за мужество, отвагу и целеустремленность, проявленные в боях, а также пожелал им крепкого здоровья, боевых успехов и несгибаемой воли.

Ранее сообщалось, что министр обороны России поздравил российских военнослужащих с освобождением населенного пункта Шандриголово в Донецкой Народной Республике.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.

#Минобороны России #ДНР #освобождение #Андрей Белоусов #кировск
