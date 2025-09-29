Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Кировска в ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и военнослужащих 67-й мотострелковой дивизии с успешным освобождением населенного пункта Кировск в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России.

«В суровых испытаниях военнослужащие соединения ежедневно проявляют высокий профессионализм и беззаветную преданность воинскому долгу, храня верность Отечеству и военной присяге», – сказано в телеграмме Министра обороны РФ.

Белоусов подчеркнул, что благодаря смелым и решительным действиям дивизия уверенно продвигается вперед, улучшая положение наших войск. Стойкость и самоотверженность воинов-мотострелков - истинный пример героизма для подрастающего поколения, отметил глава российского оборонного ведомства.

Также глава МО РФ поблагодарил военнослужащих дивизии за мужество, отвагу и целеустремленность, проявленные в боях, а также пожелал им крепкого здоровья, боевых успехов и несгибаемой воли.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.