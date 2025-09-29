МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Шандриголово в ДНР

Несгибаемая стойкость российских бойцов, закаленная историями славных побед, - это образец служения Отечеству и пример для подрастающего поколения.
2025-09-29 20:09:27
© Фото: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 144-й гвардейской мотострелковой дивизии с освобождением населенного пункта Шандриголово в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны России. 

«Военнослужащие дивизии с первых дней специальной военной операции образцово выполняют воинский долг на самых ответственных направлениях, своим ратным подвигом подтверждая славное наследие и традиции воинов-фронтовиков, освобождавших родную землю», – говорится в телеграмме Министра обороны РФ.

Глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что подразделения уверенно продвигаются вперед, взламывая оборону противника и занимая более выгодные рубежи. Несгибаемая стойкость наших бойцов, закаленная историями славных побед, - это образец служения Отечеству и пример для подрастающего поколения.

Кроме того, Белоусов поблагодарил военнослужащих дивизии за верность воинскому долгу и присяге. Также он выразил уверенность, что личный состав дивизии продолжит с честью служить России и надежно обеспечивать ее безопасность.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.

#Минобороны России #ДНР #освобождение #Андрей Белоусов #Шандриголово
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 