Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Шандриголово в ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 144-й гвардейской мотострелковой дивизии с освобождением населенного пункта Шандриголово в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны России.

«Военнослужащие дивизии с первых дней специальной военной операции образцово выполняют воинский долг на самых ответственных направлениях, своим ратным подвигом подтверждая славное наследие и традиции воинов-фронтовиков, освобождавших родную землю», – говорится в телеграмме Министра обороны РФ.

Глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что подразделения уверенно продвигаются вперед, взламывая оборону противника и занимая более выгодные рубежи. Несгибаемая стойкость наших бойцов, закаленная историями славных побед, - это образец служения Отечеству и пример для подрастающего поколения.

Кроме того, Белоусов поблагодарил военнослужащих дивизии за верность воинскому долгу и присяге. Также он выразил уверенность, что личный состав дивизии продолжит с честью служить России и надежно обеспечивать ее безопасность.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.