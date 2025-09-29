Студент рассказал, как ударом обезвредил нападавшего в колледже в Архангельске

Напавший на преподавателей в техникуме Архангельска сказал, что отчисление из колледжа сломало ему жизнь. Этим со «Звездой» поделился Виталий Гандюк, один из обезвредивших отчисленного студента.

По его словам, учащиеся потребовали от нападавшего выкинуть нож. На эту просьбу он согласился и отбросил оружие в сторону.

После этого его ударили в нос, а потом завели обратно в техникум. Спустя буквально три минуты приехала полиция.

«Он нож выкидывает. Я подбегаю, его по лицу бью, он падает. Я ему только сказал: "Зачем ты это делаешь?" И он ответил, что ему всю жизнь сломали отчислением. Больше он ничего не говорил», - рассказал собеседник телеканала.

Напомним, что сегодня в одном из колледжей Архангельска отчисленный весной этого года студент решил напасть на преподавателей. Сначала он ударил ножом в шею своей бывшей классной руководительнице, а затем нанес ранение в грудную клетку другой сотруднице техникума. Выяснилось, что ранее нападавший не состоял на учете в психоневрологическом диспансере.