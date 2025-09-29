МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Студент в Архангельске трижды ранил в шею своего бывшего куратора группы

Второй сотруднице техникума нападавший нанес проникающее ранение в грудную клетку.
Виктория Бокий 2025-09-29 15:15:02
© Фото: Telegram/su_skr29

Первой пострадавшей от рук отчисленного студента в Архангельске стала его бывшая классная руководительница. Об этом в разговоре со «Звездой» сообщил источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что нападавший нанес преподавательнице три ножевых ранения в шею. Сейчас она находится в реанимации.

После этого молодой человек побежал в коридор, где встретил вторую сотрудницу техникума. Он нанес ей проникающее ранение в грудную клетку. На данный момент вторая пострадавшая находится в больнице.

По данным источника, задержанный доставлен в полицию, пока его не допросили. Также сообщается, что следователи проверяют версию о травле со стороны одногруппников.

Напомним, что сегодня отчисленный за неуспеваемость студент пришел в один из техникумов Архангельска и напал на преподавателей. Известно, что ранее он не состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Обезвредить нападавшего помогли студенты, находившиеся в это время на занятиях в техникуме. 

#Архангельск #нападение #наш эксклюзив #студент #техникум
