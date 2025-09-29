МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Задержанный в Архангельске за нападение с ножом студент не состоял на учете в ПНД

Уточняется, что одна из пострадавших была преподавателем техникума, другая - социальным педагогом либо вахтером.
Сергей Дьячкин 2025-09-29 13:59:00
© Фото: Telegram/su_skr29

Новые подробности по поводу нападения отчисленного студента на сотрудниц колледжа в Архангельске рассказал «Звезде» источник в правоохранительных органах.

Он сообщил, что задержанный бывший учащийся техникума не состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Стали известны и другие дополнительные подробности.

«Один из пострадавших был преподаватель, другой был социальный педагог или вахтер - пока данные разнятся. Не исключено, что одна выполняла функции другой, возможна и такая ситуация», - рассказал источник.

Также он сообщил, что никто из студентов не пострадал.

«Нож был, откуда он его взял - тоже устанавливается сейчас, кухонный он из дома или куплен в магазине», - дополнил собеседник телеканала.

Ранее сообщалось, что 18-летний бывший студент, которого задержали в Архангельске за нападение с ножом на двух сотрудниц колледжа, был отчислен из-за проблем с учебой. Об этом рассказали «Звезде» в Следственном комитете по региону.

 

#происшествие #Архангельск #нападение #наш эксклюзив #техникум #учащийся
