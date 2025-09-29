МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Голикова считает, что у россиян есть потенциал жить до 120 лет

Она указала, что задача правительства России - увеличить ожидаемую продолжительность жизни.
Дарья Ситникова 2025-09-29 16:57:28
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что у многих россиян уже сейчас есть большой потенциал жить до 120 лет.

По ее словам, потенциал у каждого человека разный - кто-то стареет очень быстро, а кто-то медленно. У тех, кто стареет достаточно долго, есть большой потенциал уже сейчас жить и до 100, и до 120 лет.

Голикова также отметила, что задача правительства страны увеличить ожидаемую продолжительность жизни, в том числе здоровой жизни.

Председатель Общественного совета при Министерстве труда РФ Константин Абрамов ранее сообщил, что верхнюю возрастную планку молодежи в России необходимо поднять с 35 до 40-45 лет.

В ответ на это бывший главный санитарный врач России и глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко сказал, что положительно смотрит на идею увеличения возраста молодежи в стране. По его словам, за последние годы продолжительность жизни россиян существенно выросла.

#Россия #продолжительность жизни #татьяна голикова
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 