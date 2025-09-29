Голикова считает, что у россиян есть потенциал жить до 120 лет

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что у многих россиян уже сейчас есть большой потенциал жить до 120 лет.

По ее словам, потенциал у каждого человека разный - кто-то стареет очень быстро, а кто-то медленно. У тех, кто стареет достаточно долго, есть большой потенциал уже сейчас жить и до 100, и до 120 лет.

Голикова также отметила, что задача правительства страны увеличить ожидаемую продолжительность жизни, в том числе здоровой жизни.

Председатель Общественного совета при Министерстве труда РФ Константин Абрамов ранее сообщил, что верхнюю возрастную планку молодежи в России необходимо поднять с 35 до 40-45 лет.

В ответ на это бывший главный санитарный врач России и глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко сказал, что положительно смотрит на идею увеличения возраста молодежи в стране. По его словам, за последние годы продолжительность жизни россиян существенно выросла.