В России предложили повысить возраст молодежи до 40-45 лет

Председатель Общественного совета при Минтруда РФ Константин Абрамов предложил распространить меры господдержки молодежи на более старших россиян.
Ян Брацкий 2025-09-07 02:18:32
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

Верхнюю возрастную планку молодежи в России необходимо поднять с 35 до 40-45 лет. С таким предложением выступил председатель Общественного совета при Минтруда РФ Константин Абрамов.

«Действительно, возраст взросления на самом деле у нас сдвинулся, и возраст старения тоже. Соответственно, я думаю, что возраст молодежи может быть повышен до 40-45 лет», - сказал Абрамов на полях ВЭФ.

Кроме того, Абрамов предложил распространить действие мер государственной поддержки молодых на людей постарше, пишет РИА Новости. По его мнению, это в интересах всей страны.

Повышать в России планируют и культурный уровень молодежи. Во Владивостоке президенту Владимиру Путину ранее продемонстрировали игровую платформу, которая учит подростков правильно говорить. Сленговые выражения она преобразует в нейтральный или высокий стиль речи.

В результате, молодые люди могут использовать в своей речи меньше непонятных слов и англицизмов.

#молодежь #возраст #господдержка #минтруда рф #ВЭФ
