Онищенко поддержал идею повысить возраст молодежи до 40-45 лет

По мнению экс-главы Роспотребнадзора, раз увеличивается продолжительность жизни. то стоит и сдвинуть границы возраста, когда человек считается молодым.
Дарина Криц 2025-09-13 02:02:38
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Бывший главный санитарный врач России и глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко положительно смотрит на идею увеличить в нашей стране возраст молодежи. Врач-эпидемиолог обратил внимание на продолжительность жизни россиян, которая за последние годы существенно выросла. Онищенко сравнил ее с довоенными показателями.

Он считает это предложение разумным, так как многие граждане продолжают работать даже после 70 лет.

«До войны средняя продолжительность жизни мужского населения была 47 лет. Сейчас у нас даже после COVID-19 женщины живут 74 года, мужчины на 10 лет меньше. Раз увеличивается продолжительность жизни, значит, и границы надо раздвигать», - выразил уверенность академик.

Напомним, с идеей повышения возраста молодых людей с 35 до 40-45 лет выступил Константин Абрамов, глава Наблюдательного совета платформы «Неравнодушный человек» и председатель Общественного совета при Минтруде России.

Выступая на Восточном экономическом форуме он заявил, что возраст взросления сдвинулся, как и возраст старения. В связи с этим, уверен Абрамов, возраст молодежи может быть повышен до 40-45 лет.

#в стране и мире #молодежь #геннадий онищенко #возраст #Повышение возраста
