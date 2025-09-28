В Москве завершилась церемония прощания с режиссером Кеосаяном

В Москве завершилась церемония прощания с режиссером Тиграном Кеосаяном. Гроб с его телом вынесли из Армянской церкви на Олимпийском проспекте под аплодисменты.

Проститься с режиссером пришли сотни человек. Среди них были замечены как политики - помощник президента РФ Владимир Мединский и официальный представитель МИД России Мария Захарова, так и актеры, режиссеры, эстрадные исполнители и другие.

Много теплых слов о Кеосаяне сказали его близкий друг Федор Бондарчук, назвавший утрату своей личной трагедией, и Филипп Киркоров.

В числе прочих свои венки прислали президент России Владимир Путин и председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Тигран Кеосаян попал в больницу в конце декабря. Он пережил клиническую смерть и все это время находился в коме. В 2008 и 2010 годах Кеосаян перенес два инфаркта. Режиссер скончался 26 сентября.