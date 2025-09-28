Бондарчук назвал Кеосаяна неповторимым и очень оригинальным человеком

Режиссер и актер Федор Бондарчук в беседе с телеканалом «Звезда» поделился теплыми воспоминаниями о Тигране Кеосаяне.

Бондарчук прибыл на прощание с Кеосаяном и признался, что они вместе учились и были близкими друзьями.

«Это большая потеря. Мы учились вместе, все юношество вместе провели. Он был ярким, неповторимым, очень оригинальным человеком. Он читал на курсе стихи, а когда он это делал, слетались все студенты, даже с актерского факультета. Выигрывал конкурсы чтецов», - рассказал Бондарчук.

Также он вспомнил, как они с Кеосаяном сняли музыкальный клип на композицию «Посмотри в глаза». Кроме того, Бондарчук отметил, что Коесаян снимал рекламу и открыл первую студию. Утрату друга он назвал личной потерей.

Проститься с Кеосаяном приехали многие известные политики и деятели искусства: Мария Захарова, Владимир Мединский, Александр Розенбаум, Филипп Киркоров и другие.

Тигран Кеосаян попал в больницу в конце декабря. Он пережил клиническую смерть и все это время находился в коме. В 2008 и 2010 годах Кеосаян перенес два инфаркта. Режиссер скончался 26 сентября.