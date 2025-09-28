МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Киркоров: уход Тиграна Кеосаяна - большая потеря для России

Российский певец и режиссер дружили на протяжении десятков лет.
Дарина Криц 2025-09-28 14:07:41
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Народный артист России Филипп Киркоров назвал бедой и большой потерей для России смерть телеведущего и режиссера Тиграна Кеосаяна. Сегодня эстрадный певец прибыл в Армянскую церковь на Олимпийском проспекте в Москве, чтобы проститься с ним.

«Мы когда-то делали одну видеоработу, лет 30 назад. Дружили все эти годы. И, конечно же, это беда, когда такие люди уходят, такого масштаба, такого значения. У меня просто нет слов... Горе, большое горе», - поделился он ощущениями со «Звездой».

Киркоров еще раз выразил соболезнования семье покойного - его супруге Маргарите Симоньян и матери, которую он назвал удивительной и красивой женщиной. По его мнению, это большая и страшная беда, когда родители хоронят своих детей.

«Будем считать, что он теперь ангел-хранитель этой семьи вместе со своим братом Давидом. Так получилось, что оба ушли рано, незаслуженно рано. Это потеря большая для нашей страны», - рассказал Киркоров.

Тигран Кеосаян много занимался творчеством, к нему прислушивались, его уважали, добавил артист. Венки на церемонию похорон прислали президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Напомним, о смерти российского режиссера в ночь на 26 сентября сообщила его супруга - главный редактор телеканала RT журналист Маргарита Симоньян. Она поблагодарила всех, кто молился за ее мужа, в то же время попросив не звонить ни ей, ни близким.

Тигран Кеосаян родился в 1966 году и является сыном режиссера «Неуловимых мстителей» Эдмонда Кеосаяна. Он занимался актерской игрой, постановкой фильмов, работал ведущим на телевидении. В последние месяцы Тигран тяжело болел, впав в кому и пережив клиническую смерть в январе 2025 года.

#Филипп Киркоров #наш эксклюзив #похороны #церемония прощания #тигран кеосаян
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 