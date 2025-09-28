Киркоров: уход Тиграна Кеосаяна - большая потеря для России

Народный артист России Филипп Киркоров назвал бедой и большой потерей для России смерть телеведущего и режиссера Тиграна Кеосаяна. Сегодня эстрадный певец прибыл в Армянскую церковь на Олимпийском проспекте в Москве, чтобы проститься с ним.

«Мы когда-то делали одну видеоработу, лет 30 назад. Дружили все эти годы. И, конечно же, это беда, когда такие люди уходят, такого масштаба, такого значения. У меня просто нет слов... Горе, большое горе», - поделился он ощущениями со «Звездой».

Киркоров еще раз выразил соболезнования семье покойного - его супруге Маргарите Симоньян и матери, которую он назвал удивительной и красивой женщиной. По его мнению, это большая и страшная беда, когда родители хоронят своих детей.

«Будем считать, что он теперь ангел-хранитель этой семьи вместе со своим братом Давидом. Так получилось, что оба ушли рано, незаслуженно рано. Это потеря большая для нашей страны», - рассказал Киркоров.

Тигран Кеосаян много занимался творчеством, к нему прислушивались, его уважали, добавил артист. Венки на церемонию похорон прислали президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Напомним, о смерти российского режиссера в ночь на 26 сентября сообщила его супруга - главный редактор телеканала RT журналист Маргарита Симоньян. Она поблагодарила всех, кто молился за ее мужа, в то же время попросив не звонить ни ей, ни близким.

Тигран Кеосаян родился в 1966 году и является сыном режиссера «Неуловимых мстителей» Эдмонда Кеосаяна. Он занимался актерской игрой, постановкой фильмов, работал ведущим на телевидении. В последние месяцы Тигран тяжело болел, впав в кому и пережив клиническую смерть в январе 2025 года.