В ФРГ заявили, что российский самолет якобы пролетел над немецким фрегатом

Глава Минобороны Германии не предъявил каких-либо доказательств в пользу этого заявления.
Глеб Владовский 2025-09-25 04:16:20
© Фото: Sina Schuldt, dpa, Globallookpress

Российский самолет якобы пролетел над фрегатом ВМС Германии в Балтийском море. Такое заявление сделал глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.

«Вторжение российских дронов и боевых самолетов вглубь воздушного пространства Польши и Эстонии, а также пролет над немецким фрегатом в Балтийском море...ясно показывают, что Россия...буквально исследует границы, в том числе и по отношению к государствам НАТО», - сказал он в ходе дебатов в Бундестаге.

Писториус добавил, что Москва стремится, таким образом, якобы выявить слабые места у НАТО. Однако во время своего выступления он не предъявил каких-либо доказательств в пользу этих слов.

Ранее председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов в беседе со «Звездой» предсказал, что Германия будет следующей, кто обвинит Россию в нарушении воздушного пространства. Он напомнил, что в Берлине власть заражена «бациллой реваншизма».

