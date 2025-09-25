Российские истребители уже который день не дают покоя западным странам. Плановый полет, который Россия провела в соответствии со всеми международными правилами, без нарушения границ других государств, в Европе продолжают использовать как предлог к милитаризации, обвиняя РФ в нарушении воздушного пространства Эстонии.

На этом фоне прошло инициированное Финляндией спецзаседание Постсовета ОБСЕ, где поднимался данный вопрос и обсуждались меры противодействия России.

Не исключено, что причиной такой оперативности послужили заявления президента США Дональда Трампа, который посчитал, что страны НАТО должны сбивать российские самолёты, если они нарушат их воздушное пространство. Политик также упомянул, что летом страны альянса договорились увеличить свои оборонные бюджеты до 5 процентов от ВВП.

В Кремле на подобные угрозы отреагировали сдержано, однако на западе принципиально не хотят вести конструктивный диалог с Россией. Так, министр обороны Эстонии заявил, что Таллин готов разместить на своей территории произведенные в США британские истребители Ф-35А, которые могут нести на себе ядерные боезаряды. Правда решение об их применении будет принимать не Эстония, а Соединенные Штаты. Равно как и то, сбивать ли объекты, якобы нарушившие воздушное пространство страны. Приказы поступают из Вашингтона и Берлина.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что хоть непосредственной угрозы со стороны российских самолетов не было, и необходимость сбивать МиГи отсутствовала, НАТО намерено всегда действовать «соразмерно ситуации».

«Это не значит, что мы немедленно собьем самолёт. Мы будем оценивать ситуацию в режиме реального времени, основываясь на данных разведки», - заявил Рютте.

Параллельно с этим, в Европе нарастает истерия, касательно вопроса «фантомно» летающих беспилотников. Сначала Варшава бездоказательно обвинила Россию в том, что Москва, якобы, запустила 19 дронов в сторону Польши. Позже «призрачные» дроны заметили в Норвегии и Дании. Обе страны заявили, что проведут расследование, но предварительное заключение премьер-министр Дании сделал сразу.

«Я не могу исключать, что это была Россия. Мы видели дроны над Польшей, Румынией, нарушения воздушного пространства Эстонии. Была хакерская атака на европейские аэропорты в минувшие выходные, а теперь — дроны в Дании и Норвегии. Эту ситуацию следует рассматривать в контексте всего, происходящего в Европе. Хотя мы пока не можем сделать никаких выводов», -высказался премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Независимо от расследования, страны НАТО выводы, по всей вероятности, уже сделали. Именно поэтому еще неделю назад начали на восточном фланге альянса операцию «Восточный страж», позиционируя ее как устранение угроз связанных с использованием беспилотников - к ней присоединились уже 10 стран. Стоит отметить, что страны НАТО регулярно проводят военные учения под предлогом защиты своих территорий. Так, уже завтра Бундесвер начнет очередные - под кодовым названием «Ред Шторм Браво» по переброске военных сил на восточный фланг альянса.