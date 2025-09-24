Депутат: Германия следующей обвинит РФ в нарушении воздушного пространства

Следующей страной, которая обвинит Россию в нарушении воздушного пространства, предположительно станет Германия. Об этом рассказал «Звезде» председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.

«Германия как самая крепкая экономика в Европе, которая фактически содержит Евросоюз экономически. (Она - прим. ред.) сейчас просто заражена бациллой реваншизма. Там действительно сегодня разгорается такой военная истерия в части ожидания угроз со стороны России и ответных действий», - пояснил политик.

Морозов также предположил, что на Западе, для развития этой самой истерии, в преддверии Генассамблеи ООН попытались сместить акценты с Палестины на Украину. Объясняется это тем, что Европа разделилась во мнениях касательно того, как надо реагировать на ситуацию на Ближнем Востоке.

«Им хочется акцент сместить на военную угрозу с российской стороны, на Украину... Понятно, что сейчас к власти в той же Германии пришли лидеры, которые помимо того, что они заражены вот бациллой реваншизма, они еще играют на том, чтобы раскрутить финансирование своего ВПК», - отметил депутат.

Морозов добавил, что эта стратегия не только ослабит немецкую экономику, но и пагубно скажется на благополучии самих граждан Германии.

Напомним, в ночь на 10 сентября ВС РФ нанесла массированный удар по объектам ВПК Украины. В этот же день появилась информация о падении якобы российского дрона на жилой дом в Польше. Однако доказательства происхождения БПЛА не были представлены. Как позже выяснилось, в здание прилетела ракета с истребителя F-16.