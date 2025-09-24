Вулкан Крашенинникова выбросил пепел на двухкилометровую высоту

Камчатский вулкан Крашенинникова выбросил столб пепла на высоту более двух километров, а пепловый шлейф от него растянулся на 132 километра.

Специалисты ФГБУН «Институт вулканологии и сейсмологии» (ИВиС) ДВО РАН присвоили вулкану Крашенинникова оранжевый уровень опасности. Его активность в настоящее время может повлиять на работу авиации, например самолетов, летящих на небольшой высоте.

«В результате взрывов пепел поднялся на высоту 2-2,4 километра над уровнем моря, а пепловый шлейф простирается на 132 километра к востоко-юго-востоку от вулкана», - приводятся данные в телеграм-канале учреждения науки.

Камчатский край является одним из самых сейсмически активных регионов как в нашей стране, так и в мире. Периодически происходят выбросы пепла у вулканов Ключевской и Крашенинникова, а в конце июля там произошло мощное за последние 73 года землетрясение.