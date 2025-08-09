МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Вулкан Ключевской на Камчатке вновь выбросил пепел на высоту более 10 км

В МЧС посоветовали в случае пеплопада оставаться дома и плотно закрывать окна и двери.
Лиза Губина 2025-08-09 07:52:36
© Фото: Юрий Демянчук, РИА Новости

На вулкане Ключевская сопка на Камчатке зафиксировали выброс пепла на высоту до 11,5 км, сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю.

«Ключевскому вулкану присвоен красный код авиационной опасности», - говорится в сообщении на сайте регионального ведомства.

В МЧС предупредили, что пепловый шлейф распространяется в сторону Камчатского пролива - в направлении Усть-Камчатска, и призвали в случае пеплопада оставаться дома с плотно закрытыми окнами.   

Накануне «Звезда» показывала пепловый слой, покрывший камчатский поселок Ключи. Пепел падает с неба с небольшими частичками металла - происходит выброс вулкана Ключевской. Согласно данным сейсмологов, вулкан еще не прошел пиковую фазу извержения.

#Камчатский край #землетрясение #вулкан #МЧС России #Вулкан Ключевской #пепловый выброс
