Умывает руки: как западные СМИ отреагировали на новую риторику Трампа по Украине

По мнению журналистов, курс политики Трампа, предположительно, поменялся из-за пробуксовки с урегулированием украинского конфликта.
Россина Бодрова Глеб Владовский 2025-09-24 23:39:58
© Фото: Li Rui, XinHua, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Выступления и встречи на полях Генассамблеи ООН с участием президента США Дональда Трампа вызвали бурную реакцию в западных СМИ. Многие стали предполагать, что американский лидер решил сменить политический курс Вашингтона.

На выходе из штаб-квартиры ООН Трамп подошел к журналистам, но не стал отвечать на вопросы про отношения США с Россией. Хотя именно им он посвятил часть своего выступления на ГА и впоследствии на встречах с рядом лидеров государств.

Одна из них - с главой киевского режима - продолжалась лишь 7 минут. После нее американский лидер опубликовал отдельный пост, которым, по признанию Зеленского, удивил даже его самого. Ведь ранее тот публично признавал, что Украина не сможет вернуть все утраченные территории. Кроме этого Трамп нелестно высказался о состоянии дел в экономике России. И если раньше говорил Зеленскому, что этого у него нет козырей, то теперь обвинил Москву в ведении бессмысленной и бесцельного конфликта.

Означает ли внезапное изменение риторики Трампа смену его дипломатического курса - сейчас понять трудно, сообщают крупнейшие мировые издания. Так, агентство Reuters пишет, что поддержав Зеленского пока только на словах, Трамп не стал выполнять его главного требования - ввести новые антироссийские санкции. А CNN допускает, что то, что выглядит как разворот США в сторону Украины, может означать и то, что Трамп умывает руки.

«Это серьезное изменение позиции Трампа. Он просто "сел в машину и уехал". Президент предлагает США, Украине и НАТО полностью профинансировать кампанию по полному возвращению к прежним границам, независимо от того, сколько времени это займет», - заявили в эфире Fox News.

Такую смену позиции Трампа западные аналитики связывают с пробуксовкой дипломатического урегулирования. Но Москва ранее заявляла, что встреча на высшем уровне имеет смысл только после предварительной подготовки. Ранее в Кремле не исключали возможности повысить уровень делегаций. Но для этого нужно желание Киева, а он до сих пор не сформировал рабочие группы, о которых договорились по итогам последнего, третьего раунда переговоров в Стамбуле.

Напомним, что Трамп неоднократно говорил, что может выйти из мирного урегулирования, если его посреднические усилия ни к чему не приведут. При этом неясно, как трактовать и его слова о продолжении военной помощи Украине.

