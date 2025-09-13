Россию считают причастной к инциденту с БПЛА в Польше лишь 46 из 193 членов ООН

Россию считают причастной к инциденту с беспилотниками в воздушном пространстве Польши только 46 государств-членов ООН из 193.

Среди стран-подписантов оказались полтора десятка стран Запада, из них сама Польша и европейские Австрия и Венгрия, Бельгия, Германия, Греция и Великобритания, Франция, Италия, Испания, Норвегия, а также США, Республика Корея и Япония. Кроме того, свои подписи под документом поставили представители Украины и Грузии. Все они заявляют, что Москва якобы 19 раз нарушила воздушное пространство Польши и такой провокацией якобы привела к «эскалации» конфликта.

Напомним, инцидент произошел 10 сентября. Оперативное командование ВС Польши заявило, что уничтожило несколько объектов, которые распознали как беспилотники, которые нарушили воздушное пространство страны.

По информации Минобороны РФ, в ночь на 10 сентября Вооруженные силы нанесли удар по предприятиям украинского ВПК в нескольких областях Украины (Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и Львовской). При этом объекты на польской территории не входили в список целей. При этом беспилотники, которые якобы пересекли границу с Польшей, имеют дальность полета не более 700 километров.

Постпред РФ Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности ООН заявил, что МО РФ и МИД РФ готовы к консультациям с Польшей по этой ситуации.