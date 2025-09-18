Польша признала, что в жилой дом попал не дрон, а ракета F-16

Министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк подтвердил, что в ходе операции по уничтожению дронов в жилой дом попала ракета, которая была выпущена из истребители F-16, а не беспилотник. Об этом он сообщил в эфире телеканала TVN.

«Все указывает на то, что это была ракета, выпущенная нашим самолетом», - сказал он.

Семоняк добавил, что военные покроют ущерб. Разбирательства все еще продолжаются, специалисты изучают обломки беспилотников и ракеты, пишет Life.

До этого сообщалось, что данный истребитель F-16 ВВС Польши попал американской ракетой в польский дом, пытаясь сбить якобы российский беспилотный летательный аппарат.

Это не первый случай с появлением БПЛА над территорией Польши. Десятого сентября сбили несколько дронов, которые Варшава назвала «российскими». Однако никаких доказательств происхождения БПЛА не было предоставлено.